SOVIZZO – Sovizzo meglio di Dubai e Google: vince l’Energy Management Award 2018

L’amministrazione comunale di Sovizzo ha ottenuto il riconoscimento dell’Energy Management Award 2018 e conferma il suo percorso di successo sulla strada della riduzione dei consumi di energia dell’Ente e del contenimento dei costi. Il percorso iniziato nel 2013 pochi anni ha portato, dopo la certificazione ISO 50001 ottenuta nel marzo 2014, ad una riduzione delle spese per l’energia di quasi un terzo, per un risparmio complessivo di 95 mila euro. A suggellare l’importante percorso del Comune nella gestione energeticamente efficiente del proprio patrimonio, nel febbraio di quest’anno è stato conseguito l’esito positivo della visita ispettiva condotta da IMQ Spa, ente di certificazione per i Sistemi di Gestione dell’Energia ISO 50001 e l’opportunità per il Comune di prendere parte all’iniziativa Energy Management Energy Awards 2018. L’Energy Management Energy Awards è un’iniziativa su scala globale promossa dal Clean Energy Ministerial degli Stati Uniti d’America e mira a promuovere e diffondere tutte le buone pratiche messe in atto da organizzazioni pubbliche e private che implementano un proprio Sistema di Gestione dell’Energia. Le organizzazioni partecipanti provenienti dal settore industriale, terziario, trasporti e civile presentano un proprio “Case Study” nel quale illustrano il proprio percorso di sviluppo e attuazione di un Sistema di Gestione dell’Energia ISO 50001. Fra le organizzazioni partecipanti alla rassegna 2018 si annoverano oltre al Comune di Sovizzo, anche: Google, le Città di Dubai e Abu Dhabi, LG Electronics & Display, Hilton Hotels, l’Università di Dublino, ABB, General Motors, l’Aeroporto di Pechino e molte altre aziende del comparto industriale e terziario provenienti da tutto il mondo. Nel proprio Case Study il Comune di Sovizzo ha presentato la propria esperienza di gestione energetica efficiente del patrimonio comunale, votata al miglioramento continuo della prestazione energetica nei comparti dell’edilizia pubblica, della pubblica illuminazione, nella gestione dei propri impianti a fonte rinnovabile e del proprio parco veicoli comunale. Sovizzo si è dotata di un Sistema di Gestione dell’Energia nel 2014. E’ stato fra i primi Comuni in Italia ed Europa a raggiungere l’ambizioso traguardo della Certificazione ISO 50001. La norma ISO 50001 pone un’attenzione stringente alla gestione efficiente delle prestazioni energetiche delle organizzazioni che desiderano sottoposti a certificazione. Il miglioramento continuo della prestazione energetica, l’uso razionale dell’energia in tutte le sue forme e fonti unitamente al rispetto dei requisiti legali in materia ed alla pianificazione e progettazione ne fanno una delle Norme internazionali più innovative e complesse. Il rapporto fra innovazione e complessità dello schema di Certificazione ISO 50001 diventa una sfida ancora più avvincente quando questo tipo di Standard vengono implementati in un Ente Locale. La Norma ISO 50001 è applicabile da qualsiasi tipo di organizzazione. Tuttavia sono prevalentemente le imprese di tipo privato del settore industriale e terziario a dotarsi di questi Sistemi di Gestione dell’Energia in modo da aumentare il proprio controllo sulla spesa energetica e ottenere posizioni di mercato vantaggiose. L’attuazione dei Sistemi di Gestione dell’Energia all’interno degli Enti Locali è un’assoluta novità sul panorama nazionale ed internazionale. Ecco perché il Ministero dell’Energia degli Stati Uniti ha ritenuto di grande interesse l’opportunità di coinvolgere il Comune di Sovizzo nella rassegna Energy Management Energy Awards 2018. L’ormai rodata struttura interna del Comune in tema di energia, formata dalla Responsabile della Qualità Antonella Vitale, coadiuvata dal Gruppo di Gestione dell’Energia che coinvolge funzionari del settore Ragioneria ed Economato, Lavori Pubblici e Manutenzioni e settore Edilizia Privata sotto l’attenta guida del Sindaco in qualità di Responsabile dell’Alta Direzione (Giunta) ha permesso al Comune di essere fra gli Enti Locali più all’avanguardia nella gestione dell’energia su base mondiale. Grazie al premio “Insight Award” dedicato alla categoria dei Casi Studio più innovativi per ambito di implementazione della ISO 50001, Sovizzo si è messo alle spalle in classifica Enti Locali del calibro dei Comuni di Dubai e di Abu Dhabi, ed altre organizzazioni tra cui Google, Hilton Hotels e ABB. L’Energy Management Energy Awards è da sempre un’iniziativa atta a promuovere la capacità delle organizzazioni nell’implementazione di misure atte a ridurre costi e consumi energetici tramite l’implementazione dei Sistemi di Gestione dell’Energia. L’iniziativa premia i migliori attori su scala mondiale capaci di attuare efficacemente misure volte al risparmio energetico a prescindere dalla grandezza delle organizzazioni partecipanti e focalizzando l’attenzione su criteri quali: metodologia, gruppo di lavoro, strategia di pianificazione, monitoraggio ed efficacia nella valutazione dei risultati ottenuti. A supportare dal punto di vista tecnico il Comune di Sovizzo in questa entusiasmante esperienza internazionale è stata SOGESCA, società di ingegneria con sede a Rubano che da anni supporta il Comune nell’attuazione del proprio Sistema di Gestione dell’Energia ISO 50001 e del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile del Comune. “La scelta di proseguire in questo percorso di certificazione che non mira solo a riconoscimenti teorici, ma soprattutto al risparmio energetico e alla tutela ambientale – ha commentato il Sindaco Marilisa Munari – è testimonianza di un impegno concreto che guarda al futuro e si pone obiettivi ambiziosi e misurabili. L’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità energetica rappresentano una delle priorità dell’amministrazione comunale di Sovizzo, assieme alla salvaguardia del territorio e del paesaggio, quali elementi centrali nell’ottica di uno sviluppo sostenibile”.