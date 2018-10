SOVIZZO – Puliamo il Mondo, studenti a scuola di ecologia

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Più di 140 studenti delle classi quarte e quinte della scuola primaria “D. Chiesa” di Sovizzo sono stati i protagonisti all’edizione 2018 di Puliamo il Mondo. L’iniziativa, realizzata da Legambiente con la collaborazione con il Comune di Sovizzo, ha visto i ragazzi alle prese con le buone norme della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti.

Un progetto fortemente voluto dall’Amministrazione, che ha come finalità lo sviluppo nei bambini di un’attenzione e un rispetto per l’ambiente in cui vivono, oltre a una crescita del senso civico. Obiettivo decisamente raggiunto vista l’attiva partecipazione degli studenti alle attività proposte.

Muniti di guanti e pettorine, insegnanti e alunni delle classi quarte e quinte, si sono recati nella zona degli impianti sportivi di Sovizzo. Qui, una volta divisi in gruppi, sono partiti alla ricerca dei rifiuti da raccogliere e dividere a seconda della loro tipologia, realizzando con un gesto concreto questa iniziativa di volontariato ambientale. Terminata l’attività di “pulitura” della zona sono stati affissi degli appositi cartelli che testimoniano il lavoro dei piccoli volontari.

La mattinata, dopo la merenda offerta dal Comitato Genitori di Sovizzo, si è quindi conclusa con il gioco “i ricicloni”. I bambini, divisi in squadre, dovevano gettare i rifiuti raccolti nell’arco della mattinata nei contenitori corretti a seconda della loro tipologia. Un’attività che, anche attraverso i suggerimenti dei volontari di Legambiente, si è rivelata molto utile per gli alunni, che hanno così imparato tutte le regole che stanno alla base di una raccolta differenziata corretta.

Si tratta di un progetto riproposto di anno in anno dall’Amministrazione di Sovizzo in collaborazione con Legambiente Vicenza, che vedrà sicuramente un nuovo appuntamento nel 2019 visto il riscontro positivo da parte degli insegnanti, ma soprattutto degli alunni coinvolti.