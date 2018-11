SOVIZZO – Messa in sicurezza la frana sul torrente Onte

Sono stati conclusi recentemente i lavori di manutenzione al torrente Onte in territorio comunale di Sovizzo. Un lavoro importante, in quanto la sponda del corso d’acqua era stata oggetto di frane a seguito del deflusso delle acque in occasione delle varie precipitazioni. L’intervento ha previsto l’impiego di ben 837 tonnellate di pietrame.

“Nel caso specifico abbiamo eseguito un lavoro particolarmente importante, in quanto – sottolinea il presidente Silvio Parise – è stata ripresa una frana con l’utilizzo di pietrame per 210 metri di estensione, nel tratto alla sinistra idraulica del torrente Onte, in località Peschiera dei Muzzi, così da fortificare le sponde per i successivi attacchi dell’acqua corrente, nonché da parte delle nutrie, divenute negli ultimi anni una vera e propria insidia per la sicurezza idraulica”.

Recentemente il Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta ha eseguito numerosi analoghi interventi, in diverse aree del territorio di competenza. “L’impiego di pietrame è considerevole, se si pensa che mediamente vengono utilizzati non meno di 1,5 metri cubi di pietrame per ogni metro lineare di sponda – conclude il presidente Parise – per rendere l’idea della portata dei lavori che vengono eseguiti. Tutto ciò, naturalmente, per incrementare la sicurezza idraulica dei territori, a tutto vantaggio della collettività e delle imprese”.