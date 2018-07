SOVIZZO – Job Club, il bilancio dell’attività

Si è ufficialmente concluso il progetto JOB CLUB, un progetto innovativo ed efficiente di contrasto alla disoccupazione promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Sovizzo e sostenuto grazie all’impegno della fondazione Cariverona, che fornisce un supporto ai disoccupati nella scoperta e valorizzazione delle proprie capacità, creazione di progetti professionali, conoscenza del mercato del lavoro locale e regionale. L’attività si è rivolta sia a chi era in cerca di lavoro, sia a chi aveva il desiderio di cambiarlo. Un JOB CLUB è un gruppo di persone che si aiutano a vicenda a trovare un lavoro seguendo un percorso gratuito e guidato di 10 incontri della durata di circa due ore ciascuno e in programma a cadenza settimanale il mercoledì mattina negli spazi della nuova Casa delle Associazioni di Sovizzo. Quest’anno il progetto è stato abbracciato da 7 donne, età media di 34 anni, che durante gli incontri sono state guidate nell’affrontare tematiche come la propria auto-analisi con il bilancio delle competenze, la preparazione della propria presentazione, l’individuazione di aziende/settori bersaglio, lo scambio di contatti e di informazioni. Questo lavoro di gruppo è stato evidentemente efficace, ha infatti portato le partecipanti a svolgere 1 colloquio collettivo (intervista informativa), 2 colloqui di lavoro individuali organizzati direttamente dal Job Club e 7 colloqui di lavoro svolti direttamente dalle partecipanti grazie all’applicazione delle conoscenze e delle tecniche apprese durante le sedute del progetto. Il risultato finale è stato di 3 proposte di lavoro ricevute dalle partecipanti, con 1 assunzione ottenuta e due proposte non accettate. Numeri positivi sui quali ha comunque pesato la costante partecipazione di solo 3 delle iscritte, questo a causa sia di impegni lavorativi che per problemi di salute. Oltre al risultato quantitativo c’è da segnalare anche un riscontro qualitativo veramente molto positivo, con le partecipanti che hanno indicato come voto generale di soddisfazione 8,75 su 10. Tutte le partecipanti sono quindi rimaste grandemente soddisfatte dalla frequentazione del corso, apprezzandone i contenuti e le modalità di svolgimento.

L’idea dei JOB CLUB esiste da anni in altri Paesi; la loro promozione in Italia è un progetto nato grazie al prezioso lavoro di Riccardo Maggiolo, giornalista ed esperto di comunicazione che ha ottenuto grandi riconoscimenti per gli esiti positivi di questa attività. Oggi chi cerca lavoro lo fa troppo spesso da solo e senza contatti, senza sapere cosa cercare, riducendo di molto le sue possibilità di successo. Con i JOB CLUB si utilizza la forza del lavoro di squadra per rovesciare il comune approccio al mercato del lavoro e sostenere la ricerca attiva, preparata e consapevole.