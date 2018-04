SOVIZZO – Genitori e figli, un ciclo di incontri

L’associazione Noi Spazio Giovani di Sovizzo invita al ciclo di incontri dal titolo “Capire & capirsi”, evento organizzato grazie al patrocinio del Comune di Sovizzo, che si svolgerà con una prima serata oggi alle ore 20.45 presso la Casa del Giovane a Tavernelle. Il primo appuntamento sarà dedicato a due argomenti molto importanti per migliorare la comprensione delle dinamiche relazionali nei confronti dei propri figli da parte dei genitori. Si parlerà di identità degli adolescenti, ossia come e da cosa nasce e che ruolo hanno i genitori in questo passaggio, e di cosa un genitore davvero chiede a proprio figlio su cosa essere o non essere. La seconda serata, venerdì 4 maggio, verterà invece sul tema dei copioni relazionali. Perché mio figlio si comporta così? Scopriremo come conoscere e come agire per modificare le dinamiche relazionali che si manifestano nei nostri figli. Gli incontri saranno guidati dal dott. Mario Cason, laureato in psicologia del lavoro ed esperto in problematiche relazionali, ma prima di tutto padre, vicino quindi per esperienza alle dinamiche che intercorrono tra i genitori e i loro figli. Ingresso libero.

Ufficio Stampa