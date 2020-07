Sovizzo e 5G, firmata la revoca per non rischiare contenziosi

Il sindaco del Comune di Sovizzo, Paolo Garbin, in accordo con i sindaci dell’Unione Terre del

Retrone, ha firmato la revoca dell’ordinanza anti-5G per evitare di esporre il comune al rischio di

contenziosi. Tale revoca, tuttavia, non segna un passo indietro del primo cittadino sulla questione 5G,

su cui resta alta l’attenzione di tutta l’amministrazione comunale. A tal proposito sta continuando,

infatti, l’attività a difesa della salute dei cittadini attraverso il “Piano Antenne” e relativo regolamento

che il Comune di Sovizzo è pronto a siglare assieme ai comuni dell’Unione.

“La nostra amministrazione non è contro la digitalizzazione e lo sviluppo tecnologico, ma è rivolta alla

precauzione per garantire innanzitutto la salute dei cittadini – ha dichiarato il sindaco, Paolo Garbin –

Ad oggi non vi sono evidenze scientifiche che ci assicurano che questa nuova tecnologia non sia

dannosa per la salute pubblica. Attendiamo un parere formale da parte delle autorità competenti – ha

continuato Garbin – che garantisca che non ci sono pericoli per la salute dei nostri cittadini. Lo

sviluppo per noi deve essere sostenibile e salvaguardare la salute di tutti”.