SOVIZZO – Due auto parcheggiate si incendiano: danneggiata abitazione

La scorsa notte alle 2.15, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Muzzi a Sovizzo per l’incendio di due autovetture parcheggiate sotto una pompeiana, che ha bruciato una legnaia e danneggiato un’abitazione: nessuna persona è rimasta ferita. Le squadre accorse da Vicenza con due automezzi hanno spento il rogo divampato sotto la pompeiana da una Fiat Grande Punto, che si era già esteso a un’altra identica vettura, evitando la propagazione delle fiamme all’abitazione, rimasta comunque danneggiata dal calore e dal fumo. I proprietari dell’abitazione svegliati dall’odore del fumo hanno dato l’allarme e si sono messi in salvo. Le fiamme hanno inoltre bruciato una legnaia posizionata vicino la pompeiana, colato le tapparelle della bifamiliare del piano terra e primo piano, facendo saltare anche i vetri dei serramenti e danneggiato la struttura del poggiolo, oltre ai danni da fumo all’abitazione del piano terra. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del luogo e dell’abitazione sono terminate questa mattina poco prima delle 6.