SOVIZZO – Carta d’Identità elettroniche difettate: cosa fare

A seguito di una verifica dei processi di produzione, è stato rilevato che alcune Carte di Identità Elettroniche presentano un difetto che ne pregiudica il corretto funzionamento. Questa anomalia dipende dal chip contenuto nella carta, che presenta una data di emissione diversa da quella correttamente riportata sul fronte del documento, generando quindi uno sfasamento che rende di fatto inutilizzabile la carta per le sue normali funzioni.

Per accertarsi della presenza o meno di questo difetto di fabbricazione all’interno del proprio documento, i cittadini possono collegarsi al portale del sito del Ministero dell’Interno nella sezione dedicata inserendo il proprio codice fiscale ed il numero di serie della propria Carta di Identità Elettronica per verificare in tempo reale se il loro documento rientra nella lista di quelli anomali.

In caso di rilevazione dell’anomalia il cittadino potrà rivolgersi all’ufficio anagrafe del Comune di Sovizzo per richiedere la sostituzione del proprio documento, che verrà revocato e distrutto, con successiva comunicazione dell’avvenuta operazione al Dipartimento del Tesoro.

Il successivo rilascio del documento in sostituzione di quello ritirato sarà in esenzione.