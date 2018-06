SOVIZZO – Cantiere in Festa, ecco la nuova Sala Prove nell’Ex asilo

L’Assessorato alle Politiche Giovanili in collaborazione con l’Associazione Centro Promozione Musica Sovizzo, l’Associazione Sub Vicum e il Progetto Cantiere Giovani programma “Cantiere in festa”, evento per l’inaugurazione della nuova sala prove comunale, stasera dalle ore 20.45 preso l’ex asilo Curti. La serata sarà l’occasione per il taglio del nastro della nuova Sala Prove, realizzata grazie all’impegno dei ragazzi coinvolti nel progetto “Cantiere Giovani”, fortemente voluto e sostenuto dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Sovizzo per la promozione delle attività rivolte ai più giovani. Nella terrazza dell’ex Asilo ai partecipanti verrà offerto un rinfresco a base di anguria, accompagnato naturalmente da tanta buona musica. Verrà inoltre proiettato il filmato conclusivo del progetto, che andrà a raccontare le varie fasi che hanno portato alla realizzazione di questo spazio votato ai giovani e alle loro passioni. In caso di maltempo l’evento si terrà all’interno dei locali dell’associazione Sub Vicum. Ingresso libero.