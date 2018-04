SOVIZZO – Assemblea pubblica per la nuova Piazza Manzoni

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Nuova Piazza, assemblea pubblica sul progetto in via di definizione per la realizzazione della nuova Piazza Manzoni.

L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza ad una assemblea pubblica dal titolo “Piazza Manzoni: verso il progetto definitivo”, in programma:

MERCOLEDÌ 18 APRILE

alle ore 20.45

Sala Conferenze del Municipio

Sovizzo

L’incontro pubblico sarà incentrato sul progetto di Piazza Manzoni, futuro cuore del centro del paese. Verranno riassunti i passi che hanno portato alla redazione del Piano Generale per la realizzazione della nuova piazza, e affrontati tutti gli argomenti legati ai prossimi passi che renderanno possibile la messa in cantiere dell’opera.

Ingresso libero.