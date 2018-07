SOVIZZO – Al via il nuovo Piano degli Interventi

Il Consiglio Comunale di Sovizzo ha adottato il Piano degli Interventi 3, che apporta una serie di piccole modifiche o aggiustamenti, senza alcun stravolgimento, nel disegno urbanistico del territorio di Sovizzo. Si è cercato di dare una risposta alle numerose istanze di cittadini, che in parte sono confluite negli accordi pubblico/privato sottoscritti con il Comune seguendo lo schema regolamentare che li disciplina. Tra questi, i più rilevanti riguardano l’ambito della “nuova piazza” Manzoni ed il parco Nikolajewka, a Tavernelle. Nell’ambito della piazza Manzoni sono stati sottoscritti due accordi: uno riguarda l’ampliamento del supermercato esistente e l’altro, il più importante perché atteso da anni, riguarda l’abbattimento del fatiscente edificio posto all’angolo tra via Roma e Piazza Manzoni e la completa pulizia dell’area di sedime e di stretta pertinenza che sarà ceduta al Comune. Quest’ultimo cederà al privato un’area di minore superficie, su cui è prevista la costruzione di un edificio che si affaccerà sulla nuova piazza, costituendone il lato frontale. Si ricorda che questa previsione di Piano degli Interventi, infatti, si inserisce accanto ad altre due progettazioni in itinere concernenti la piazza Manzoni: il piano particolareggiato, che sta delineando il progetto generale dell’area tra la chiesa, la villa e il municipio, e l’opera pubblica della piazza civica, giunta già al progetto esecutivo e di immediata attuazione, posta tra il municipio, l’ex asilo e il nuovo edificio oggetto dell’accordo sopra indicato. Nell’ambito del Parco Nikolajewka, in attuazione di quanto già previsto nel 2007 con la realizzazione del primo stralcio del parco, l’accordo sottoscritto con il privato (proprietario di una porzione di area edificabile) prevede un ridisegno del piano attuativo per renderlo più funzionale alla definizione dei cinque lotti (di cui due comunali) e per consentire un migliore accesso all’area verde retrostante, in cui si sta verificando l’ipotesi di realizzare un campo da Rugby.

“Con questo Piano degli Interventi – dichiara il sindaco Marilisa Munari – si definiscono alcuni punti fondamentali nel novero delle azioni urbanistiche da attuare. Si è voluta privilegiare la vocazione sportiva del Parco Nikolajewka a Tavernelle, con una proposta di qualità che permettesse non solo di rendere più funzionale l’opera, ma anche di intervenire sulla sicurezza. Sul fronte della nuova piazza l’abbattimento del rudere antistante Villa Curti permette di liberare il tanto auspicato cannocchiale a nord. In questo modo, con la nuova struttura che risponde ai vincoli previsti, viene definito il terzo lato della piazza, che prevede come edifici di cortina il Municipio, l’ex Asilo Curti e, appunto, il nuovo volume.”