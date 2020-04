Sottoposto all’obbligo di presentazione e permanenza domiciliare, viola le prescrizioni: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Vicenza, nella tarda serata di ieri, hanno arrestato Daniele Carriero, 29enne, residente in città. Il giovane, lo scorso anno, tratto in arresto dai Carabinieri della Stazione di Marostica per concorso nella detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e successivamente sottoposto all’obbligo di presentazione giornaliera presso la Stazione Carabinieri di Vicenza e permanenza domiciliare notturna, nelle scorse settimane si rendeva responsabile di alcune violazioni delle prescrizioni imposte, segnalate per le valutazioni del caso alla locale Autorità Giudiziaria che, nella giornata di ieri, disponeva l’aggravamento della misura con quella degli arresti domiciliari.