SOTTOMARINA – Cittadino tedesco ruba e non paga il conto dell’hotel

Ha deciso di passare una vacanza gratis in Italia, soggiornando in due hotel e derubando anche gli altri ospiti nelle strutture ricettive.

Lo scorso fine settimana, i militari della Stazione Carabinieri di Chioggia hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto ed insolvenza fraudolenta un cittadino tedesco 32enne.

L’uomo, durante il mese di luglio, aveva soggiornato presso due hotel siti in località Sottomarina, allontanandosi poi senza saldare i conti, complessivamente ammontanti ad euro 2.500 circa.

Lo stesso, durante la permanenza nelle strutture ricettive, aveva consumato tre furti in danno di altrettanti ospiti. I Carabinieri hanno recuperato quasi parte della refurtiva, consistente in denaro ed effetti personali.