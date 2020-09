Sosta in contra’ Burci, stalli gialli convertiti in parcheggi blu

In contra’ Burci 22 stalli di sosta gialli per residenti verranno convertiti, in via sperimentale, in parcheggi blu a pagamento. Si tratta dei parcheggi nel primo tratto, da contra’ Burci a contra’ Piarda.

“Si è rilevato che i 22 stalli per residenti sono sottoutilizzati dagli abbonati, infatti in genere l’occupazione avveniva per 2-3 stalli al massimo in contemporanea – spiega l’assessore alla mobilità -. Vista la necessità di avere sempre più parcheggi disponibili per la sosta temporanea, abbiamo deciso di convertire i 22 stalli gialli in parcheggi con strisce blu. In questo modo diamo la possibilità a quanti frequentano la zona, ed in particolare a chi si deve recare nelle vicine scuola dell’infanzia e nido Burci, scuola elementare e media Da Feltre, Liceo Fogazzaro e palestra Piarda Fanton, oltre che al centro Porto Burci, di avere maggior possibilità di parcheggio”.

In nuovi stalli blu rientreranno nel settore 7 con tariffa ad 1 euro per i primi 60 minuti, 0,70 euro per i successivi 30 minuti, gestiti da Aim mobilità.

Il secondo tratto, verso contra’ del Guanto, continuerà a rientrare nel settore di sosta 4, con strisce blu a pagamento.