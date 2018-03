ORGIANO – Truffatori dello specchietto in azione, giovane vittima li smaschera

Tornano in azione i truffatori senza scrupoli a caccia di vittime, soprattutto persone anziane e sole in auto. Stamattina nella zona di Orgiano è stato segnalato da una ragazza di Sossano un caso dell’ormai celebre, ma sempre praticata, truffa dello specchietto, attuata da dei truffatori su una Punto bianca. La dinamica è più o meno questa: l’auto del truffatore procede molto lentamente costringendo la vittima a sorpassare. In fase di sorpasso la vittima sente un rumore sordo, come fosse una collisione, e poi il clacson dell’auto del truffatore che chiede di fermare la vettura. A questo punto scatta la messinscena: il truffatore mostra alla vittima uno specchietto rotto chiedendo un risarcimento «per chiudere la questione subito, senza mettere in mezzo le assicurazioni». Le cifre oscillano dai 300 euro ai 20 euro, somma che dipende molto dalla reazione della vittima: in genere chi è più spaventato dalla situazione è anche più disposto a pagare per risolverla. M. P. una giovane ragazza di Sossano, racconta su Facebook l’episodio di cui è stata vittima stamattina proprio con questi dettagli, aggiungendo che al suo rifiuto e all’atto di estrarre il suo cellulare per fotografare la targa della macchina dei truffatori, questi ultimi se ne sono andati velocemente. La raccomandazione delle forze dell’ordine è sempre la stessa, evitare di fermarsi: nella maggior parte dei casi il truffatore desiste dopo aver suonato il clacson inutilmente.