SOSSANO – Ciclista perde la vita lungo la Mediana

Grave incidente lunedì sera intorno alle 20, lungo la Strada Mediana in territorio di Sossano. Un uomo di 73 anni, nato e residente a Campiglia dei Berici, Giovanni Fillo ha perso la vita. L’uomo si trovava a bordo della sua bicicletta e stava percorrendo la provinciale 113 (Mediana) quando, all’altezza di via Deserto è stato investito da una Dacia guidata da Ivo Donadello, di 68 anni, nato a Lonigo e residente a Asigliano Veneto. La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento da parte dei carabinieri.