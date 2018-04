SOSSANO – Benzinaio rapinato da malviventi in moto

Rapina in pieno giorno ieri a Sossano. Alle 12.30 circa un benzinaio, Pierantonio Bonato, di 53 anni, gestore del distributore Loro Gas di via Circonvallazione 22, è stato fermato in via Roma da due malviventi a bordo di una moto i quali, puntandogli contro una pistola, si sono fatti consegnare l’incasso della mattinata, circa 2000 euro. Bonato, a bordo della sua Audi A4, era diretto in banca per depositare i contanti. I rapinatori, travisati con casco integrale e con accento veneto, l’hanno costretto a fermarsi nella via, che conduce al centro, dove si trova l’istituto di credito. Si sono fatti consegnare i soldi e anche il cellulare e le chiavi dell’auto che poi hanno gettato poco lontano nel dileguarsi. Bonato ha chiesto aiuto agli automobilisti di passaggio e chiamato poi il 112.