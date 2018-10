SOSSANO – Arrestato 39enne, deve scontare 4 mesi

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Sossano, durante uno dei numerosi controlli preventivi che vengono quotidianamente svolti dai militari dell’Arma, rintracciavano e arrestavano in Via Manin a Sossano, Tanase Petrica, nato in Romania il 30 ottobre 1979, residente a Frignano (CE). Lo stesso, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione n. siep 42/2015, emesso il 12 Ottobre 2018 dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Benevento, veniva tradotto presso la casa circondariale di Vicenza, a disposizione dell’A.G.

Tanase Petrica dovrà scontare la pena di mesi 4 di reclusione per reati inerenti il traffico di rifiuti.