Sospetto caso Covid ai centri estivi: scattano controlli e isolamento, poi l’esito negativo

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

In epoca di Covid una semplice febbre provoca una reazione a catena, preoccupazioni e allarme. Fortunatamente in alcuni casi il pronto intervento permette di verificare quasi subito se vi sia rischio epidemiologico e di eliminare quindi l’allarme.

E’ successo a Lisiera di Bolzano Vicentino, al Grest dove un bambino accusava sintomi febbrili. La segnalazione è arrivata lunedì. Immediatamente sono scattate le procedure del caso con l’isolamento del bambino e dei compagni fino alla verifica del tampone. L’esito è stato negativo per cui l’allarme è cessato già ieri pomeriggio, come pure l’isolamento per i partecipanti al Grest.