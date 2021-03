Sospeso il vaccino AstraZeneca anche in Italia e Francia, dopo la Germania

Sospeso precauzionalmente anche in Italia il vaccino AstraZeneca.

L’Agenzia italiana del farmaco Aifa ha infatti deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’EMA, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid19 su tutto il territorio nazionale. Tale decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti che sono stati adottati in molti Paesi Europei (fra cui oggi anche Germania e Francia). Si tratta di un ulteriore colpo al rallentato piano di vaccinazioni che ora dovrà contare solo sulle dosi Pfizer e Moderna e attendere l’arrivo del monodose Johnson/&Johnson.

L’Agenzia italiana del farmaco comunica che renderà nota tempestivamente ogni ulteriore informazione che dovesse rendersi disponibile, “incluse le ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dose”.

In mattinata i carabinieri del Nas, su disposizione della Procura di Biella, hanno sequestrato le dosi del lotto ABV5811 AstraZeneca che l’Unità di crisi della Regione Piemonte ha sospeso dopo la morte di Sandro Tognatti, il professore di clarinetto morto nella sua abitazione di Cossato poche ore dopo la somministrazione del vaccino Astrazeneca.