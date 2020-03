Sospese le visite ai degenti in tutti gli ospedali dell’ULSS 8 Berica, restrizioni anche nelle sale parto

In applicazione del DPCM del 9 marzo, che limita allo stretto necessario gli spostamenti su tutto il territorio nazionale, l’ULSS 8 Berica ha sospeso dalla giornata di oggi tutte le visite ai degenti ricoverati negli ospedali di Vicenza, Arzignano, Montecchio Maggiore, Lonigo, Noventa Vicentina e Valdagno, fatta eccezione per le visite dei genitori ai figli ricoverati nei reparti di Pediatria, per i quali comunque sono previste alcune restrizioni. Per gli utenti esterni si raccomanda inoltre la presenza di un solo accompagnatore.

In Ostetricia rimane la possibilità per i padri di assistere alla fase finale del parto, con adeguati dispositivi di protezione. Dopo il parto i papà potranno accompagnare il neonato al Nido e assistere alle prime procedure di assistenza, per poi affidarlo alle amorevoli cure del personale e a quelle della madre. Queste limitazioni consentiranno di garantire comunque la sicurezza degli assistiti e del personale sanitario.

Si invita i cittadini alla massima collaborazione al fine di contribuire a tutelare la salute pubblica.