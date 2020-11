Sospensioni delle prestazioni ambulatoriali: indicazioni pratiche dell’Ulss 8

In relazione alla sospensione, già annunciata dalla Regione Veneto, delle prestazioni ambulatoriali non urgenti, l’ULSS 8 Berica chiarisce alcuni aspetti circa le modalità pratiche di applicazione delle nuove direttive.

Come noto, la temporanea sospensione riguarda le prestazioni specialistiche ambulatoriali ad eccezione di: quelle con priorità “U” e “B”, le prestazioni di primo accesso e di controllo in ambito materno infantile, quelle in ambito oncologico o relative alle malattie rare oltre alle prestazioni conseguenti alla presa in carico di patologie croniche e al monitoraggio della loro evoluzione.

Per quanto riguarda le attività sospese, le prestazioni già prenotate saranno tutte regolarmente eseguite fino alla fine di questa settimana.

Per quelle programmate da lunedì 16 novembre in poi entrerà in vigore la sospensione, ma sarà cura del CUP avvisare gli utenti; qualora l’utente non riceva avviso della sospensione può quindi considerare ancora valida la sua prenotazione, che sarà regolarmente effettuata.

Per le prestazioni sospese, inoltre, sarà sempre il CUP dell’ULSS 8 Berica a riprogrammare gli appuntamenti non appena possibile, contattando attivamente gli utenti interessati.

Si precisa inoltre che le visite e gli esami eseguiti al di fuori degli ospedali, nelle sedi distrettuali o presso i Privati Accreditati con i soli servizi ambulatoriali, continueranno a essere erogate per qualsiasi classe di priorità.

Pertanto, per le prestazioni “P” e “D” ancora da prenotare, la prenotazione sarà possibile solo presso le strutture extra-ospedaliere, pubbliche o private convenzionate: qualora non ci siano strutture di questo tipo in grado di garantire il servizio, le prestazioni di classe D saranno poste in lista di attesa direttamente dagli operatori del CUP, che ricontatteranno successivamente l’utente; quelle di classe P, invece, in caso di mancata disponibilità, non saranno poste in lista di attesa e sarà l’utente a ricontattare il CUP dopo il 1 gennaio 2021.

Il blocco delle prenotazioni riguarda naturalmente sia il CUP, sia il canale FarmaCUP e il portale iCUP per le prenotazioni online.