Sorpreso mentre ruba una bici, minaccia e ferisce il proprietario con un coltello

tenta di sottrarre un velocipede; sorpreso minaccia con un coltello il proprietario per poi dileguarsi

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza, a seguito di richiesta pervenuta al 112, stamattina alle ore 07.30 circa sono intervenuti in contra’ Orefice per un tentativo di rapina subito da un 30enne di nazionalità nigeriana residente in città.

L’uomo si è accorto che un individuo armato di tronchese stava cercando di rubargli la bicicletta bloccata con un lucchetto ed è intervenuto per farlo desistere.

Il malfattore, a questo punto, ha estratto un coltello e dopo averlo minacciato lo ha ferito ad una mano, procurandogli delle lesioni di lieve entità, per poi dileguarsi nelle vie circostanti.

Il ferito, successivamente, è stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Vicenza per le cure del caso.

Le indagini sono in corso per risalire all’identità dell’autore dell’accaduto.