Sorpreso a rubare surgelati: denunciato

Lo scorso sabato 10 aprile, nel pomeriggio, un cittadino rumeno, R.V.G., è stato sorpreso a rubare all’interno di un supermercato dalle telecamere di sicurezza.

Datosi alla fuga, l’uomo è stato bloccato all’esterno del supermercato in via Giuriato. Successivamente, gli agenti della Volante l’hanno accompagnato in Questura, dove è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato.