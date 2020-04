Sorpresi dai Carabinieri in giardino con barbecue, fuggono: multati in 8

Anche nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Vicenza hanno proseguito nei controlli finalizzati ad individuare eventuali trasgressori che non si sono attenuti alle prescrizioni riguardanti il divieto di uscire dall’abitazione o dai rispettivi comuni.

Al riguardo i militari della stazione di Camisano Vicentino durante un posto di controllo sentivano a distanza un vociare che proveniva dal quartiere Margherita, poco distante. Risaliti in auto, nei pressi di Ponte Napoleone hanno visto, all’ interno di un giardino, una decina di persone che al passare della pattuglia sono fuggite lasciando piatti, bicchieri e barbecue ancora acceso. I militari, unitamente ai colleghi Carabinieri della Setaf sono riusciti a risalire e a sanzionare 8 cittadini americani per non aver rispettato la normativa vigente sul Covid 19.