Sorprendono ladro in casa: padre e figlio minacciati

I Carabinieri della Stazione di Campiglia dei Berici, con quelli della Stazione di Sossano, nel tardo pomeriggio di ieri, sono intervenuti a Orgiano, in via Mottarella 21, presso l’abitazione di un cittadino marocchino di 53 anni che aveva sorpreso, con il figlio, un individuo nelle pertinenze di casa con il chiaro intento di effettuare un furto. Il malvivente, dopo una breve colluttazione con il ragazzo, per guadagnarsi la fuga, lo ha anche minacciato con un coltello per poi dileguarsi. Nessun ferito. Indagini da parte dei Carabinieri per risalire all’autore del fatto.