Sorprende coppia di ladri in casa dell’anziano padre in vacanza

Lunedì alle ore 14 i militari del Nucleo Operativo E Radiomobile della Compagnia di Schio sono intervenuti su richiesta presso una casa di Via Btg. Apolloni e hanno tratto in arresto in flagranza, per il reato di rapina , Desideria Pasquale, 21enne di Trento, domiciliata a Valli Del Pasubio, nullafacente con pregiudizi di polizia che, con un complice in corso di identificazione, dopo aver forzato la finestra del soggiorno, è penetrata all’interno di una casa e si è impossessata di vari monili in oro e orologi ai danni della vittima 70enne, non presente in casa in quel momento poiché in vacanza.

I Carabinieri sono stati avvisati dal figlio del proprietario che, recatosi nella casa del genitore per prelevare alcuni oggetti, ha visto la finestra rotta e ha sentito dei rumori che provenivano dall’interno. Dopo aver chiesto aiuto al 112, i ladri si sono accorti della sua presenza e hanno tentato la fuga dal retro, ma l’uomo è riuscito a bloccare la donna mentre il complice si è dato alla fuga. L’intervento della pattuglia è riuscito a fermare e far desistere la donna dal suo comportamento aggressivo, poiché la stessa si era avventata contro il figlio della vittima per cercare di guadagnarsi la fuga.

La donna è nota ai militari della Compagnia per essere stata denunciata più volte nei mesi precedenti per altri furti in abitazione, messi a punto fingendosi una conoscente del proprietario di casa (solitamente anziano) e distraendolo mentre un complice prelevava oggetti di valore.

In considerazione del grave evento per il quale è stata fermata e per i suoi precedenti specifici, la donna è stata dichiarata in stato di arresto e la refurtiva che aveva con sé è stata restituita all’avente diritto.

Espletate le formalità di rito, è stata associata alla Casa Circondariale di Montorio Veronese.