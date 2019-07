Sorpasso azzardato di un 18enne: tremendo incidente e due feriti

Alle ore 21,15 circa di lunedì 8 luglio due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio sono intervenute lungo la S.P. 350, in via Martiri della Libertà all’intersezione con via Stradelle del Comune di Santorso.

Un’auto Audi A5, condotta da un 40enne di Asiago, stava percorrendo la Sp 350 con direzione Piovene Rocchette. Un’autovettura Ford Fiesta, condotta da un 18enne di Firenze, stava percorrendo la suddetta via con direzione Schio quando, durante la manovra di sorpasso del veicolo che lo precedeva, andava ad urtare contro l’Audi.

A seguito dell’impatto la Ford Fiesta carambolava in un campo adiacente riportanto ingentissimi danni. Il conducente, coscente e miracolosamente lievemente ferito, veniva comunque soccorso dall’autoambulanza giunta in loco. Anche il conducente dell’Audi si rivolgeva al nosocomio di Santorso, fortunatamente solo per lievi ferite. Entrambi i conducenti sono stati sottoposti ad accertamenti per quantificare l’eventuale assunzione di sostanze alcoliche con esito negativo.

Per i rilievi del sinistro stradale veniva chiusa temporaneamente il tratto di strada interessato, anche a causa della presenza di detriti e liquidi sulla carreggiata.Al conducente dell’autovettura Ford Fiesta venivano contestate le violazioni previste dal Codice della Strada per aver effettuato un sorpasso in corrispondenza di curva ed intersezione e per non aver adeguato la velocità per quel tratto di strada ampiamente segnalato dalla segnaletica verticale posto in loco. Per tale motivo, oltre alla sanzione amministrativa, si provvedeva all’immediato ritiro della patente di guida ai fini della sospensione e alla decurtazione di 50 punti dalla stessa poichè neopatentato.Sul posto intervenivano anche i Vigili del Fuoco di Schio.