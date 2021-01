Sorelle riprese dalle telecamere mentre rubano giocattoli: denunciate

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Gli agenti delle volanti della Questura di Vicenza hanno individuato due sorelle quali autrici di un furto dopo aver visionato le telecamere di sorveglianza di un negozio di giocattoli della città. L’episodio risale al mese di dicembre. Durante il tradizionale shopping natalizio, avevano asportato merce per 315 euro.

Si tratta di P.F. 54enne e R. F., 30enne, entrambe italiane e residenti a Vicenza. Sono state denunciate in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso.