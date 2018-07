Sopralluogo in barca sul Bacchiglione: obiettivo pulizia del fiume

Protezione civile, sopralluogo in barca sul Bacchiglione

Assessore Celebron: “Volontari pronti a pulire l’alveo del fiume da sterpaglie e tronchi incagliati”

Prima uscita da delegato alla protezione civile, questa mattina, per Matteo Celebron. L’assessore si è recato, infatti, in sopralluogo in barca sul fiume Bacchiglione insieme con i funzionari dell’ufficio Protezione civile e Giorgio Casaro, il coordinatore dei volontari del Gruppo comunale di protezione civile.

Il gruppo ha navigato lungo il tratto del fiume che va dai ponti di Debba fino alla confluenza con il Retrone.“Obiettivo del sopralluogo – ha spiegato l’assessore Matteo Celebron – era valutare la fattibilità di un intervento di manutenzione dell’alveo del Bacchiglione lungo quel tratto, nell’ambito delle attività che i volontari del gruppo comunale della protezione civile possono effettuare per prevenire pericolosi trasporti di alberature in caso di piena del fiume. Previa autorizzazione del genio civile, che ci fornirà tutte le prescrizioni tecniche per eseguire l’intervento, i volontari, formati per l’utilizzo della motosega e per agire in sicurezza in ambito fluviale, eseguiranno alcune operazioni di manutenzione del fiume. La pulizia degli alvei fluviali, infatti, è un aspetto fondamentale e imprescindibile nell’attività preventiva che la protezione civile intende promuovere”.

L’intervento sarà eseguito indicativamente a settembre, al termine del periodo di nidificazione di gran parte degli uccelli selvatici che vivono lungo il fiume.

L’esercitazione, in particolare, riguarderà la rimozione degli alberi secchi caduti nell’alveo, delle ramaglie incagliate lungo il fiume, la raccolta dei rifiuti abbandonati e, più in generale, la pulizia del tratto fluviale in questione. Le piante che possono essere rimosse saranno individuate da un tecnico forestale.