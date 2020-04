Soliti ignoti all’opera in una cantina condominiale: rubate scatole di tonno e detersivi

E’ stato segnalato ieri sera un furto in via Lorenzoni, intorno alle ore 20.30. Una volante ha raggiunto una signora che ha riferito di aver subito un furto all’interno della cantina della propria casa: la porta di ferro era stata aperta ed erano state rubate 2 lattine di tonno da 5 litri ognuna, 9 confezioni di tonno, 15 scatole di sgombro, detergenti e detersivi vari. Un altro inquilino ha denunciato anch’egli un furto nella sua parte di cantina: in questo caso di verdure fresche.