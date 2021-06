Soldato americano investito, chiusa via Martiri delle Foibe

Questa mattina, alle 8:30 circa, un soldato americano è stato investito in via Martiri delle Foibe. Il militare sta bene, è stato trasportato dal Suem al pronto soccorso in codice giallo (media gravità), ma via Martiri delle Foibe è rimasta chiusa per un lungo tratto.

Sul posto, oltre al Suem, anche i carabinieri della Setaf, la polizia locale e l’esercito, che hanno dovuto deviare il traffico chiudendo un pezzo di via Martiri delle Foibe. Diversi i disagi in zona, con i veicoli costretti a muoversi verso le strade secondarie di Borgo Casale e viale della Pace.