Solagna, auto a fuoco nella notte: cause ancora ignote

Auto in fiamme nella notte: a Solagna, alle 4:30 di questa mattina, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via Monte Grappa per l’incendio di una Smart. I pompieri, arrivati da Bassano con un’autobotte, un’autopompa e 5 operatori, hanno spento le fiamme con la schiuma. Oltre al veicolo, ha preso fuoco il portone di una casa, danneggiando le facciate delle abitazioni limitrofe. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, ma le cause dell’incendio, al momento, restano ignote. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 6.