Società vicentina acquista telefoni ma arrivano solo le fatture

Disavventura di un vicentino di Marostica, alle prese con un acquisto… senza merce

Riceviamo una segnalazione dal Consumatori24 in merito al caso di una società vicentina con sede legale a Marostica, la quale, rivolgendosi all’operatore Vodafone Italia Spa, aveva accordato un contratto che prevedeva l’acquisto rateizzato di sei telefoni con annesse altrettante sim card per utenza mobile. Fin qui tutto bene. La Società aderente all’offerta ha atteso diverso tempo perché i beni ordinati giungessero in sede tramite corriere, tuttavia non ha mai ricevuto gli apparecchi, bensì unicamente le sei sim che, però, non hanno mai assolutamente funzionato. In compenso, la Società marosticense continuava a ricevere fatture in merito al contratto sottoscritto e all’acquisto dei telefoni mai ricevuti per un valore complessivo rimasto insoluto di euro 1828,27, nonostante i numerosissimi tentativi di risolvere la problematica con l’assistenza clienti della Società di telefonia in questione. Vane sono state le raccomandate inoltrate e le comunicazioni di reclamo inviate mezzo pec, utili a far luce sulla vicenda, oltre che a segnalare i continui disagi che il malfunzionamento delle sim e l’assenza dei richiesti telefoni recavano all’attività. Alla Società, sfortunata protagonista dell’infausto evento, non è rimasto altro che rivolgersi all’Associazione Consumatori 24, che si è attivata tempestivamente ed ha offerto il supporto necessario per instaurare un procedimento presso l’Autorità Garante per le Telecomunicazioni. Questa settimana si terrà l’udienza di definizione in merito alla suddetta spiacevole vicenda e verrà fatta chiarezza su quanto accaduto ridimensionando gli eventuali importi dovuti e accordando un eventuale indennizzo per il disagio subito.