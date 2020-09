Soccorso escursionista sulla Calà del Sasso

Alle 13.30 di domenica la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino di Asiago per un escursionista in difficoltà dopo essere salito dalla Calà del Sasso. Intenzionato a scendere lungo il giro ad anello, l’uomo, 33 anni, di Ceregnano (RO), era partito da Casara Col d’Astiago per il sentiero del Vu, ma, arrivato alla Caverna del Vu a Forcella Val d’Alcino, a 500 metri di distanza, una volta dentro la galleria aveva deciso di scendere sul sentiero sottostante uscendo da una finestra ed era scivolato bloccandosi sopra un salto di roccia di circa 8 metri. Quattro soccorritori lo hanno quindi raggiunto, imbragato e calato fino al sentiero in basso per poi risalire con lui alla jeep. Poiché era illeso, in accordo con la Centrale, l’escursionista è rientrato autonomamente alla sua macchina a Valstagna dalla Calà del Sasso.