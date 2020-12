Soccorso Alpino mobilitato per la ricerca di un bimbo di 6 anni: stava giocando a nascondino

Tutte le stazioni del soccorso alpino Dolomiti bellunesi oggi, vista la situazione di emergenza in tutto il Bellunese, sono state messe a disposizione delle Centrali operative. Tra queste una vasta mobilitazione si è avuta oggi a Cortina, quando il genitore di un bambino di 6 anni ha allertato il Soccorso Alpino perchè era scomparso il figlio. Il bimbo è stato trovato in un fienile: stava giocando a nascondino con il padre e aveva fatto perdere le proprie tracce così bene che ci sono voluti li uomini del soccorso alpino della località dolomitica, dei carabinieri, della polizia, dei vigili del fuoco e dei vigili urbani per trovarlo dopo un’ora e mezza di ricerche