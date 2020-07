Soccorso alpino, intervento in Cadore

Alle 13.40 circa di ieri l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è decollato in direzione del Pelmo, per un incidente sul sentiero numero 780 che scende dalla Val d’Arcia e si congiunge con quello che porta al Passo Staulanza. Un escursionista, T.D.M., 35 anni, di Treviso, si era infatti procurato un probabile trauma alla gamba dopo essere scivolato. Dopo averlo individuato assieme alla compagna seduto in prossimità di un bivio, l’eliambulanza ha sbarcato in hovering nelle vicinanze medico e tecnico di elisoccorso. Una volta stabilizzato, l’uomo è stato issato a bordo con un verricello di 20 metri per essere poi accompagnato all’ospedale di Agordo.