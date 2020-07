Soccorso Alpino, due interventi sul Cadore

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Attorno alle 15.20 di ieri, su richiesta del 118, il Soccorso alpino di Livinallongo è intervenuto a Porta Vescovo, per una turista fiorentina, S.P., 59 anni, che aveva riportato un trauma al polso. I soccorritori hanno raggiunto la donna e la hanno accompagnata alla funivia, da dove è poi scesa fino alla strada per il trasferimento nell’ambulanza partita per l’ospedale di Agordo. Verso le 17 sempre di ieri l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è invece volato al Rifugio Pian de fontana, a Longarone. Un escursionista tedesco di 35 anni, che si trovava con la compagna, si era infatti procurato la sospetta frattura di un dito della mano. Imbarcato dell’elicottero atterrato nelle vicinanze, l’infortunato è stato trasportato al San Martino.