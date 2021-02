Soccorsa coppia in difficoltà sotto il Corno d’Aquilio

Alle 14 circa la Centrale del Suem è stata allertata da una coppia di escursionisti che aveva perso l’orientamento sotto il Corno d’Aquilio. In contatto telefonico, i due, 41 anni lui di Colognola ai Colli, 42 anni lei di Montebello Vicentino, che erano partiti da località Tommasi, hanno detto di trovarsi vicino alla Grotta del Ciabattino. In realtà, da una verifica con il sistema di geolocalizzazione in dotazione al Soccorso alpino, si è risaliti alle coordinate precise del punto, più distante da dove pensavano di essere. Cinque soccorritori, lasciati i mezzi a Le Coste, hanno risalito il sentiero numero 234 e li hanno rinvenuti a circa 1.100 metri di quota, una trentina di metri più in basso rispetto al sentiero. Riportati sul tracciato corretto, gli escursionisti sono rientrati con la squadra.