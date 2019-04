Soccorritori ancora sul Pasubio: recuperata coppia con calzature inadeguate

Dopo la tragedia di ieri con la morte di un escursionista sul Monte Pasubio, il Soccorso Alpino è dovuto intervenire anche oggi.

Attorno alle 12 i soccorritori di Schio sono andati a recuperare per una coppia di escursionisti in difficoltà, sul Sentiero dell’arroccamento, tra il Passo degli Onari e i Tre apostoli. I due, di 25 anni, O.G., di Barbarano Mossano lui, e A.R., di Torreglia lei, erano partiti dall’Ossario. Una volta arrivati su quello sull’arroccamento del Sentiero del Re, sono rimasti bloccati dalla neve. I giovani, infatti, avevano ai piedi delle calzature non adatte all’escursione e alla stagione meteo montana.

Sei soccorritori hanno dovuto raggiungere con un mezzo Malga Boffental e sono poi proseguiti per un’ora a piedi. L’elicottero di Verona emergenza, infatti, ha tentato di recuperare la coppia ma il vento era troppo forte . I due ragazzi sono stati assicurati dai soccorritori e, aiutati ne tratti più impegnativi, sono stati riaccompagnati a valle.

Il Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco raccomandano massima attenzione perché in questa stagione l’ambiente montano è ancora molto pericoloso a causa della neve e dell’escursione termica.