SMOG – Più di una settimana con aria inquinata

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Da 8 giorni l’aria di Vicenza è inquinata. I livelli di Pm10 e pm2.5 hanno ininterrottamente superato i limiti oltre i quali l’aria viene definita ‘scadente’ o ‘pessima’. In particolare ieri, nonostante la pioggia del tardo pomeriggio, la centralina del Quartiere Italia ha registrato un livello di pm 10 pari a 85 µg/m

La situazione è analoga se non peggiore per le più sottili pm2.5. In questo caso sono stati abbattuti i limiti di 25 e 50 µg/m, toccando i 62 µg/m. Quindi su questo fronte l’aria è pessima, e lo è dal 28 febbraio, nei giorni precedenti era invece scadente.