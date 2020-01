Smev, raggiunta l’intesa per gestire la crisi aziendale

Svolta nella crisi della Smev di Bassano. A seguito dell’avvio di procedura per cessazione dell’attività e del conseguente previsto licenziamento di tutti i dipendenti (68) si sono svolti costanti e numerosi incontri, volti al conseguimento della riduzione dell’impatto sociale derivante dalla precisa scelta strategica del gruppo Dometic.

I lavoratori, costantemente coinvolti nelle assemblee hanno approvato il percorso definito fra Direzione Aziendale, Fim Cisl Vicenza e RSU.

L’accordo di gestione della crisi prevede il ritiro dei 68 Licenziamenti previsti dalla procedura di Mobilità, la costituzione di una nuova società che si occuperà di lavorazioni di stampaggio sia per la stessa Dometic che per altri clienti, in questa società già dal mese di Febbraio 2020 verranno rioccupati 39 Lavoratori a pari condizioni economiche, contrattuali e normative. Verrà richiesto al ministero del lavoro, per 29 lavoratori un periodo di 12 mesi di Cassa Integrazione Straordinaria ed in questo periodo, anche grazie al supporto dell’assessorato al lavoro della regione Veneto verrà implementato un percorso di politiche attive, di almeno 200 ore di formazione retribuite, volto alla riqualificazione ed alla acquisizione di nuove competenze professionali, anche digitali.

Verrà favorita inoltre la ricollocazione con un incentivo economico all’esodo variabile a seconda del tempo di permanenza in Cassa Integrazione straordinaria.

Dichiara Adriano Poli della Fim Cisl Vicentina: “Ancora una volta, si dimostra che laddove i Lavoratori sono solidali gli uni con gli altri, si riescono a trovare soluzioni condivise. In questo

particolare caso, anche attraverso l’apporto costante di tutti gli attori sociali, ivi compresa la Regione Veneto, siamo riusciti a dare continuità lavorativa ad una larga fetta di persone ed a garantire un periodo congruo in cui le rimanenti possano usufruire di una serie di strumenti atti al

conseguimento di nuove professionalità da spendere nel mercato del lavoro”.