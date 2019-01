Smartphone – Raffica di segnalazione di problemi telefono-internet

Molti di voi si saranno accorti che negli ultimi giorni le capacità dello smartphone o della linea internet da casa sembrano ridotte. Il primo pensiero degli utenti va al telefono o alla linea che collega la propria abitazione o ufficio alle centraline. In realtà, grazie ai siti tecnoandroid e downdetector scopriamo che il problema è generale e sembra riguardare i gestori.

Molti utenti si stanno lamentando per alcuni problemi: caduta improvvisa di chiamate, linea traballante, connessione dati che va in down. “Si tratta -scrivono su tecnoandroid– di disservizi telefonici che i clienti subiscono a causa del maltempo o di lavori in corso da parte del gestore telefonico; grazie ad alcuni clienti che hanno segnalato i problemi e ad un sito online, oggi sappiamo quale disservizi telefonici stanno subendo i clienti…”.

Generalmente i due motivi principali sono il maltempo o lavorazioni temporanee. Pare che i clienti di Vodafone lamentino problemi con la propria connessione dati e problemi ad effettuare o ricevere chiamate. Lo stesso vale per i clienti Wind. I clienti tre lamentano cadute improvvise di chiamate e inoltre -aggiunge Tecnoandroid- si riscontrano problemi con la connessione dati; per quanto riguarda i clienti Tim, hanno riscontrato un disservizio con il segnale a causa del maltempo nelle zone del Sud Italia”.