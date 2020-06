Slitta al 2021 la storica Partita a Scacchi di Marostica

Sono stati rinviati a settembre 2021 i grandi eventi della Città di Marostica , a causa dell’emergenza sanitaria. Slittano in particolare all’anno prossimo la storica “Partita a Scacchi” a personaggi viventi e i concerti, in particolare quello di Andrea Bocelli.

La Partita a Scacchi, una delle più celebri rievocazioni storiche italiane, a cadenza biennale negli anni pari, era in programma per l’11, 12 e 13 settembre e sarà rinviata al week end del 10, 11 e 12 settembre 2021, sempre con tre repliche serali alle 21.00 e una domenicale pomeridiana alle 17.00.

“È stata una decisione difficile – commenta il presidente di Associazione Pro Marostica Simone Bucco – ma abbiamo voluto dare priorità alla sicurezza dei numerosissimi volontari e figuranti e del pubblico e sarebbe stato impossibile, vista la normativa emergenziale per lo spettacolo dal vivo, rispettare le regole di distanziamento sociale e sanificazione senza snaturare la rievocazione”.

A chi ha già acquistato il biglietto, che rimarrà valido per lo spettacolo del 2021, la Pro Marostica regalerà una visita guidata al Castello Inferiore, come segno di ringraziamento. Da domani saranno disponibili anche i biglietti per la nuova edizione 2021, direttamente nel sito della manifestazione marosticascacchi.it o nel circuito Ticketone.

Il concerto di Andrea Bocelli in Piazza degli Scacchi è stato riprogrammato per il 15 settembre 2021. (ANSA).