Slavina al Fraccaroli, lo scialpinista sopravvissuto rimane grave

Non è più in pericolo di vita ma è ancora in gravi condizioni il 61enne di Valdagno che ieri mattina intorno alle 12 si è salvato dalla massiccia valanga che è caduta vicino al Fraccaroli a circa 2.2.59 metri di quota. L’uomo stava facendo scialpinismo da solo quando un’immensa slavina si è abbattuta su di lui. L’uomo è riuscito a riemergere autonomamente dalla coltre, ma era stato portato al nosocomio di Trento in codice rosso. Passata la notte, la prognosi rimane comunque ancora riservata.