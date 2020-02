Skullbreaker Challenge: il nuovo gioco pericoloso corre sui social

Un nuovo pericoloso gioco arriva da oltre oceano e sta allarmando i genitori in Italia, tant’è che nelle ultime ore anche nel Vicentino le chat delle mamme sono diventante “bollenti” per gli avvisi che si moltiplicano e consigliano i genitori di stare all’erta. Nei filmati, postati regolarmente sui social, si vedono tre giovani in riga che saltano, e a un certo punto i due ai lati scalciano violentemente le gambe del giovane al centro, facendolo cascare per terra orizzontale.Uno scherzo social orribile e pericoloso chiamato Skullbreaker Challenge, dove skullbreaker, letteralmente, sta per “rompicranio” che in pratica significa il rischio reale di rompersi la testa se si cade in maniera particolarmente violenta. Fra l’altro sembra che di casi simili, con fratture pericolose, si siano occupati già alcuni giornali Usa che stanno denunciando la pericolosità di questo “gioco” e la mamma di una studentessa ha dichiarato, davanti alle telecamere, che avrebbe fatto causa al consiglio scolastico e ritirato la figlia dalla scuola. Pare inoltre che questa trovata sia partita da TikTok, una app che sta spopolando tra i teenager anche in Italia. Si rischia davvero di rompersi la testa, provocando danni gravissimi, come la commozione cerebrale, la distorsione cervicale o appunto la frattura del cranio.