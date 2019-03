Siotto, Soprana e Baggio: “Non festa delle donne per le donne, ma festa di tutti a tutela delle donne”

Messaggio congiunto di Simona Siotto, Caterina Soprana e Gioia Baggio, componente femminile del Gruppo Consiliare RuccoSindaco, che porge a tutta la città i migliori Auguri per la Festa dell’8 marzo.

“In occasione di tale ricorrenza -scrivono- se è importante ricordare la fatica che ancora oggi, ogni donna affronta ogni giorno nel tentativo faticosissimo di conciliare lavoro e famiglia, tentativo che spesso si traduce in equilibrismi quasi irreali, è ancor più importante ricordare il cammino che sino ad oggi le donne hanno intrapreso e percorso per arrivare alla situazione odierna.

Non ci piace parlare di guerre e di battaglie; le donne non hanno bisogno di linguaggi e di parole aggressivi per dare un senso ed un contenuto, alla legittima conquista della posizione che oggi le società più evolute riconoscono alla componente femminile della cittadinanza.

E’ invece corretto e socialmente più adeguato riconoscere che laddove le donne rivestono posizioni professionali, laddove le donne hanno un ruolo lavorativo, laddove le donne ricevono una tutela, il risultato è una società più equilibrata, più sana, più serena e, alla fine, più evoluta.

Il cammino intrapreso dalle donne, ed oggi ancora in essere, e che mai deve essere abbandonato, per la tutela della maternità, per la tutela del diritto al lavoro, per la tutela del diritto ad una retribuzione corrispondente al valore del loro lavoro e del loro tempo, per la tutela del loro diritto a conciliare lavoro e carico famigliare, per la tutela anche del lavoro in famiglia, è sempre e comunque un cammino che si traduce in una tutela di tutti, primo fra tutti i nostri figli.

Riteniamo sinceramente, che l’8 marzo non sia e non debba essere la festa delle donne per le donne, ma la feste di tutti a tutela delle donne, del loro valore, del loro ruolo, della fatica che, ancora oggi, essere donna rappresenta per moltissime di noi”.