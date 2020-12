Sindacati domani in protesta di fronte alla casa di riposo di Sossano

La casa di riposo di Sossano (VI) dal mese di luglio 2020 è senza un direttore incaricato che abbia le competenze e i titoli indicati dal sistema di accreditamento delle strutture socio sanitarie previsto dalla regione Veneto. Esprimiamo forte preoccupazione per questa situazione che si sta protraendo da tempo e per la mancanza di una figura dirigenziale in questo momento di emergenza sanitaria che sta mettendo in grossa difficoltà le case di riposo del territorio Vicentino.

La figura del Direttore oltre a validare tutti gli atti amministrativi ha anche il ruolo di garantire il funzionamento della struttura sotto il profilo socio sanitario a partire dai protocolli operativi volti al contenimento della pandemia e il loro aggiornamento, ai protocolli di gestione di eventuali focolai di contagio che dovessero attivarsi.

Il personale nonostante la situazione, garantisce la necessaria assistenza agli ospiti che in queste realtà sono i soggetti più deboli.

Sabato 19 dicembre 2020 dalle ore 10.30 alle ore 12.00

davanti al municipio di Sossano in via G.Mazzini n° 2,

nel rispetto delle norme previste sugli assembramenti,

la scrivente federazione svolgerà un sit-in di protesta e sensibilizzazione