Silva Marano, un calcio al coronavirus

Piccoli gesti, ma dal significato enorme. Per gli addetti ai lavori è normale sapere che all’interno di una squadra esiste un codice di comportamento che se non rispettato genera delle multe da pagare il prima possibile al compagno di turno nominato cassiere. Multe che vengono sempre pagate più o meno volentieri, la cui finalità è quella generalmente di spesare parzialmente un week end di festa ed allegria con tutta la squadra in qualche località balneare.

Sensibili all’attuale situazione di emergenza sanitaria, i giocatori delle squadre di C5 e C11 della Silva Marano hanno deciso di donare le multe a chi in questo momento ha più necessità. Ecco quindi la donazione dei ragazzi del SILVA MARANO C5 a favore del Centro Diurno di Marano, seguita prontamente dalla donazione dei ragazzi del SILVA MARANO C11 a favore della ULSS 7 e più precisamente dell’Ospedale di Santorso. Il tutto unito alla donazione congiunta fatta a favore di Suor Lucia per l’adozione a distanza in ricordo di alcuni amici scomparsi prematuramente, Giulio Enrico e Paola.

Per fare festa ci sarà tempo, e conoscendo i componenti dei due gruppi sarà ancora più bella ed importante, consapevoli di aver fatto nel loro piccolo qualcosa di grande.

In mezzo a tanta preoccupazione ed ansia un gesto pieno di significati, fatto da ragazzi più o meno giovani. Ovvio non risolve tutti i problemi ma potrebbe essere preso da esempio anche da altri ragazzi di società sportive perché come sempre tante gocce formano il mare.