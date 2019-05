SILVA 1950 ed ALTO ACCADEMY a sostegno del missionario laico Marco Rigoldi

“Sappiamo bene che il nostro piccolo gesto è solo una goccia in mezzo all’oceano, ma il solo pensiero di aver potuto rendere felici dei bambini che nel quotidiano non hanno nulla mi riempie di gioia e soddisfazione, per quello che abbiamo fatto, anche assieme ai cugini dell’Alto Accademy “.

Ci introduce così Massimo Manea, vice Presidente del Silva 1950, per raccontarci un progetto umanitario a sostegno di Marco Rigoldi.

Originario di Villaverla, Marco Rigoldi – fratello del campione europeo di pugilato Luca – è un ragazzo che a 23 anni ha deciso di impegnare il suo futuro a difesa ed in aiuto dei più poveri, in una delle zone più pericolose dell’Africa, nella Repubblica democratica del Congo, dove la vita di un essere umano a volte vale meno di niente. La sua principale missione è quella di aiutare i bambini di strada, i “ maibobo “ come vengono chiamati in swahili, bambini che a 12 anni si drogano, si prostituiscono e subiscono violenze gratuite. Marco, cerca di aiutarli sottraendoli alla strada, dando loro delle regole e degli insegnamenti, affrontando spesse volte situazioni molto pericolose, con l’unico scopo di salvarli dalle malattie e dalle violenze.

“ Venuti a conoscenza di quanto sta facendo questo ragazzo, prosegue Manea, non potevamo rimanere insensibili. Sostenere un ragazzo che a 23 anni decide di donare il suo futuro a persone bisognose era il minimo che potevamo fare. Alla fine con piccoli gesti si possono fare grandi cose. Coinvolgendo tutte le nostre squadre giovanili, la prima squadra, la squadra di calcio a 5 e l’Alto Accademy abbiamo raccolto 8 sacchi di materiale, che finiranno nella missione di Marco. Pantaloncini corti, magliette da gioco, palloni, cose per noi di uso comune, ma che saranno molte apprezzate dai bambini destinatari del materiale. Spesse volte i nostri ragazzi, ma anche noi adulti, ci lamentiamo per nulla quando invece abbiamo tutto, basterebbe fermarci e pensare che questi sfortunati ragazzini hanno come base nei loro campi da gioco terreni di roccia vulcanica o pietra, e come palloni rotoli di carta o stoffa”.

Non solo calcio nella realtà della Silva, ma anche piccoli gesti pieni di umanità, che non sono destinati a fermarsi.

“ Penso che questa iniziativa, conclude Manea, sia piena di significati. Siamo felici di aver in qualche modo sostenuto Marco, e la speranza è nel riuscire in futuro a coinvolgere altre realtà del nostro mondo sportivo. Ci vuole impegno, ma la vera fatica in mezzo a mille difficoltà la sta facendo Marco, i nostri sono solo piccoli gesti che possono farci apprezzare di più quello che nel quotidiano abbiamo, gesti che ci permettono di rendere felici dei bambini”.